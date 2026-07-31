Число погибших при попытке доплыть до Сеуты марокканцев возросло до 24
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Количество жертв среди пытавшихся вплавь добраться до испанского анклава в Африке продолжает расти. Обновлённые данные о 24 погибших распространило агентство EFE.
Ожидается, что уже 31 июля с кризисной ситуацией на месте ознакомится лично премьер-министр Педро Санчес. В поездке его будет сопровождать глава МВД Фернандо Гранде-Марласка.
Напомним, за сутки границу испанской Сеуты со стороны Марокко незаконно пересекли не менее 40 тысяч человек, поток не иссякал даже ночью. Нелегалы преодолевали заграждения через стены, подкопы и вплавь. Мадрид стягивает армейские подразделения для наведения порядка. На фоне кризиса Италия уже призвала приостановить действие Шенгенского соглашения для Испании.
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