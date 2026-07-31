Число погибших при попытке доплыть до Сеуты марокканцев возросло до 24

Количество жертв среди пытавшихся вплавь добраться до испанского анклава в Африке продолжает расти. Обновлённые данные о 24 погибших распространило агентство EFE.

Ожидается, что уже 31 июля с кризисной ситуацией на месте ознакомится лично премьер-министр Педро Санчес. В поездке его будет сопровождать глава МВД Фернандо Гранде-Марласка.