Выгонят из Шенгена? Политолог раскрыла последствия миграционного кризиса в Испании

Испания не покинет Шенгенскую зону из-за миграционного кризиса, несмотря на резкий рост числа беженцев. Подобные заявления носят чисто политический характер, сообщила Life.ru испанист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.

Что касается выхода Испании из Шенгенской зоны, это, скорее, политическая риторика. Я думаю, что это совершенно невозможно Екатерина Черкасова испанист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

По её словам, мигранты из Марокко и других стран Африки используют испанские анклавы Сеуту и Мелилью как путь в Евросоюз. Многие не планируют оставаться в Испании и стремятся дальше — в Германию, Швецию и другие страны с более выгодными условиями.

Мадрид долго придерживался более лояльной миграционной политики, чем другие члены ЕС. Стране требовалась рабочая сила, а тесные связи с Марокко облегчали адаптацию прибывающих. Однако сейчас поток стал слишком большим.

Черкасова считает, что Испания потребует у Брюсселя дополнительное финансирование на охрану границ и размещение беженцев. Собственных ресурсов у страны недостаточно, в том числе из-за большого числа принятых украинцев.

Подобный кризис уже происходил в 2022 году, когда более тысячи мигрантов одновременно преодолели заграждение в Мелилье. Построенные в Сеуте и Мелилье стены сдерживают поток лишь частично из-за сильного демографического давления со стороны Африки.