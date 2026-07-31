Испания вызвала посла Италии из-за предложения приостановить Шенген
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Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес вызвал посла Италии из-за заявления его коллеги Антонио Таяни о возможной приостановке Шенгена с Испанией. Поводом стал наплыв мигрантов в испанский город Сеута.
«Это сообщение недостойно министра иностранных дел страны-партнёра и друга, от которого мы ожидаем европейской солидарности, а не партийной демагогии. <...> Я вызвал посла Италии на завтра», — написал Альбарес в соцсети X в ответ на публикацию Таяни.
Напомним, не менее 40 тысяч человек незаконно пересекли границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко за сутки, причём поток не прекращался даже ночью. Испанские власти направили военных для усиления безопасности, а премьер-министр Педро Санчес и глава МВД планируют посетить город 31 июля для оценки обстановки. Мигранты использовали разные способы пересечения границы: карабкались через заграждения, рыли подкопы и добирались до Испании вплавь. Ситуация вызвала панику в соседних странах, Италия потребовала закрыть Шенген для Мадрида.
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