Испания вызвала посла Италии из-за предложения приостановить Шенген

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес вызвал посла Италии из-за заявления его коллеги Антонио Таяни о возможной приостановке Шенгена с Испанией. Поводом стал наплыв мигрантов в испанский город Сеута.

«Это сообщение недостойно министра иностранных дел страны-партнёра и друга, от которого мы ожидаем европейской солидарности, а не партийной демагогии. <...> Я вызвал посла Италии на завтра», — написал Альбарес в соцсети X в ответ на публикацию Таяни.