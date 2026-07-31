Не менее 18 мигрантов погибли при массовом прорыве в испанскую Сеуту

По меньшей мере 18 мигрантов погибли при массовом переходе границы между Марокко и испанским анклавом Сеута в Северной Африке. Многие утонули, ещё несколько человек погибли в давке возле пограничного заграждения на пляже Тарахаль, сообщает Associated Press.

Люди массово добирались до испанской территории вплавь, обходили волнорезы и прорывались через сухопутную границу. Среди них были не только молодые мужчины, но также женщины, дети и несовершеннолетние без сопровождения взрослых.

МВД Испании оценивает число прибывших в Сеуту за последние сутки более чем в 49 тысяч человек, пишет The Guardian. Это больше половины населения самого анклава, где живут около 85 тысяч человек. Власти пока называют эту цифру предварительной.

Для усиления пограничников Мадрид направил в Сеуту 60 военнослужащих и около 200 сотрудников полиции. Приёмные центры оказались переполнены, поэтому тысячи людей ночевали в парках, на улицах и тротуарах.

Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка отправились в Сеуту для встречи с силовиками и местными властями. Руководство анклава ранее попросило Мадрид объявить чрезвычайную ситуацию и направить к границе армию.

Миграционный кризис уже вызвал конфликт между Испанией и Италией. Премьер Джорджа Мелони допустила временное восстановление пограничного контроля с Испанией в рамках приостановки действия Шенгенского режима между странами. Глава итальянского МИД Антонио Таяни поддержал эту идею.

В ответ испанские власти вызвали итальянского посла. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал заявления Рима «партийной демагогией» и отверг утверждение, что массовый переход границы связан с решением Мадрида легализовать часть проживающих в стране мигрантов.