В испанскую Сеуту прорвались порядка 60 тысяч мигрантов
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Порядка 60 тысяч нелегалов прорвались на территорию испанского анклава Сеута. Такую оценку озвучил глава правительства города Хуан Хесус Вивас журналистам.
Чиновник подчеркнул катастрофический масштаб произошедшего. Прибывшая масса людей сопоставима с 70 процентами от постоянного населения всего автономного образования.
Параллельно вспыхнули ожесточённые столкновения у второго испанского форпоста — Мелильи. По данным портала Lakome, ночью возле погранперехода Бени-Ансар скопились тысячи молодых марокканцев, оказывавших огромное давление на кордоны.
Стражам порядка пришлось силой отбивать попытки незаконного прохода. В ходе беспорядков пострадали несколько полицейских и сами мигранты. Силовикам наносили удары камнями, а для разгона толпы применялись резиновые пули. В результате стычек зафиксировано большое число задержаний. Разъярённая толпа поджигала автомобили и автобусы, нанося ущерб государственному и частному имуществу.
Ранее стало известно, что при попытке попасть в Сеуту вплавь погибли как минимум 24 мигранта. Мадрид стягивает в город армейские подразделения, а на дипломатическом фронте Италия и Финляндия уже призвали временно исключить Испанию из Шенгенской зоны.
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