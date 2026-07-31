В испанскую Сеуту прорвались порядка 60 тысяч мигрантов

Порядка 60 тысяч нелегалов прорвались на территорию испанского анклава Сеута. Такую оценку озвучил глава правительства города Хуан Хесус Вивас журналистам.

Чиновник подчеркнул катастрофический масштаб произошедшего. Прибывшая масса людей сопоставима с 70 процентами от постоянного населения всего автономного образования.

Параллельно вспыхнули ожесточённые столкновения у второго испанского форпоста — Мелильи. По данным портала Lakome, ночью возле погранперехода Бени-Ансар скопились тысячи молодых марокканцев, оказывавших огромное давление на кордоны.

Стражам порядка пришлось силой отбивать попытки незаконного прохода. В ходе беспорядков пострадали несколько полицейских и сами мигранты. Силовикам наносили удары камнями, а для разгона толпы применялись резиновые пули. В результате стычек зафиксировано большое число задержаний. Разъярённая толпа поджигала автомобили и автобусы, нанося ущерб государственному и частному имуществу.