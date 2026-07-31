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Регион
31 июля, 12:07

Фон дер Ляйен призвала «молниеносно» выслать мигрантов, проникших в Сеуту

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Необходимо «молниеносно» выслать мигрантов, проникших в испанскую Сеуту из Марокко. Об этом в соцсети X завила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она уже дала соответствующие поручения еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру и еврокомиссару по делам Средиземноморья и вопросам демографии Дубравке Шуйце.

«Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила», — заявила она.

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Напомним, всего за сутки границу испанского анклава Сеута в северной Африке пересекли не менее 40 тысяч человек. Как минимум 24 человека погибли. Мадрид стягивает в город войска. Опасаясь последствий, Италия даже призвала временно исключить Испанию из Шенгенской зоны. Предложение поддержали власти Финляндии.

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Матвей Константинов
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