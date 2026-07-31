Фон дер Ляйен призвала «молниеносно» выслать мигрантов, проникших в Сеуту

Необходимо «молниеносно» выслать мигрантов, проникших в испанскую Сеуту из Марокко. Об этом в соцсети X завила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она уже дала соответствующие поручения еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру и еврокомиссару по делам Средиземноморья и вопросам демографии Дубравке Шуйце.