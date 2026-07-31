Щемящая тоска по дому: 25 тысяч нелегалов удалось вернуть в Марокко из Сеуты

Около 25 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в испанский анклав Сеута на побережье Северной Африки, добровольно вернулись в Марокко. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на данные МВД Испании.

По информации издания, испанское министерство внутренних дел оценивает общее число прибывших в Сеуту примерно в 50 тысяч человек. Таким образом, почти половина из них уже покинула территорию автономного города и самостоятельно вернулась в соседнее государство.

При этом оценки региональных властей отличаются от официальной статистики. Руководство Сеуты ранее заявляло, что число мигрантов, нелегально пересекших границу, могло достигать 60 тысяч человек. Разница в подсчётах пока официально не объяснялась.