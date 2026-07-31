Макрон разместил военных и дроны на границе с Испанией из-за кризиса в Сеуте

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о переброске дополнительных сил к испанской границе в связи с миграционным кризисом в североафриканском анклаве Сеута. Париж принял решение усилить контроль на приграничных участках, задействовав военные подразделения и технику.

«На границе с Испанией развёрнуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолёты и беспилотники», — написал Макрон в социальной сети.

Французский лидер также сообщил, что связался с председателем правительства Испании Педро Санчесом, чтобы выразить поддержку и предложить необходимую помощь на фоне беспрецедентного наплыва нелегалов в Сеуту. Ранее в пятницу испанский премьер лично посетил охваченный кризисом анклав, чтобы оценить ситуацию на месте.