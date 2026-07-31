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31 июля, 18:24

Макрон разместил военных и дроны на границе с Испанией из-за кризиса в Сеуте

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о переброске дополнительных сил к испанской границе в связи с миграционным кризисом в североафриканском анклаве Сеута. Париж принял решение усилить контроль на приграничных участках, задействовав военные подразделения и технику.

«На границе с Испанией развёрнуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолёты и беспилотники», — написал Макрон в социальной сети.

Французский лидер также сообщил, что связался с председателем правительства Испании Педро Санчесом, чтобы выразить поддержку и предложить необходимую помощь на фоне беспрецедентного наплыва нелегалов в Сеуту. Ранее в пятницу испанский премьер лично посетил охваченный кризисом анклав, чтобы оценить ситуацию на месте.

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Напомним, за сутки границу испанского анклава Сеута пересекли не менее 40 тысяч мигрантов, и Мадрид направил туда дополнительные войска, а Италия и Финляндия предложили временно исключить Испанию из Шенгенской зоны. Позже около 25 тысяч нелегалов покинули анклав и вернулись в Марокко, хотя ранее власти оценивали число нарушителей до 60 тысяч. Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что членство Испании в Шенгене может быть приостановлено и призвала ЕС немедленно рассмотреть все варианты, включая приостановку сотрудничества.

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Анастасия Никонорова
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