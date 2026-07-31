Дания поддержала приостановку членства Испании в Шенгене из-за мигрантов

Членство Испании в Шенгенской зоне находится под вопросом, процесс могут приостановить. С таким предложением перед телерадиокомпанией DR также выступила премьер Дании Метте Фредериксен. Причиной стал наплыв мигрантов в испанский город Сеута, расположенный в Северной Африке.

«Евросоюзу следует немедленно предпринять все необходимые шаги и рассмотреть все варианты, в том числе приостановку сотрудничества в рамках Шенгенской зоны», — сказала Фредериксен.

Фредериксен заявила, что неконтролируемая миграция угрожает Дании и всей Европе. Глава МИД Дании также связался с испанским коллегой и потребовал решительных действий. По его словам, следующие сутки будут решающими для европейского сотрудничества.