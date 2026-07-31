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31 июля, 15:15

Выдать по гражданству и гражданке: Захарова призвала Мерца соблюдать права мигрантов

Захарова предложила Мерцу разместить мигрантов из Марокко в своей резиденции

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв канцлера ФРГ Фридриха Мерца выслать прорвавшихся в Сеуту мигрантов обратно в Марокко. В своём комментарии она напомнила Брюсселю о принципах, которые Запад декларирует, но не спешит исполнять.

«Я ожидаю от всех членов ЕС, что они будут выполнять эту обязанность. Испания хочет и нуждается в том, чтобы как можно быстрее взять ситуацию в Сеуте под контроль. Поэтому я приветствую намерение Испании не допускать нелегальных мигрантов на европейский континент. Мы ожидаем, что Марокко немедленно примет обратно нелегальных мигрантов», — написал немецкий лидер.

Захарова ответила на это встречным требованием. Она заявила, что ожидает от Евросоюза и всех его членов безукоснительного выполнения обязательств в сфере прав человека.

Дипломат предложила предоставить ищущим демократии африканцам всё, что Запад отнимал у континента веками. В качестве конкретных мер она перечислила размещение в лучших гостиницах, либо в резиденциях самого Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, намекнув на наличие там исправных кондиционеров.

В саркастичный список необходимой помощи также вошли питание, медицинские страховки и денежное довольствие. Отдельным пунктом Захарова упомянула предоставление переводчиков и прямого эфира на ведущих европейских телеканалах для обеспечения свободы слова.

«Что-то забыла, да? Конечно: каждому — гражданство и гражданку для снятия стресса», — заключила дипломат.

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Напомним, за минувшие сутки полчища марокканцев прорвались в испанский анклав Сеута. Мадрид направил в анклав дополнительные войска, а Италия, Финляндия и Дания выступили за временное исключение Испании из Шенгена. Власти допустили, что в страну могли прорваться 60 000 нелегалов. Позднее около 25 тысяч из них покинули город и вернулись на марокканскую территорию.

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Юрий Лысенко
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