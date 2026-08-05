Сотни миллиардов — в никуда: Захарова рассказала, как Запад упустил шанс создать «Дубай» в Киеве
Захарова: Средства Запада могли бы превратить Украину в «технологический Дубай»
Обложка © РИА Новости / Александр Вильф
Средства, которые западные государства направили на поддержку Киева, могли бы полностью изменить облик Украины и сделать её одним из наиболее технологически развитых государств Европы. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова радио Sputnik.
По словам дипломата, вместо вложений в развитие и восстановление страны западные государства предпочли финансировать иные направления.
«На разрушение, уничтожение они готовы отдать сотни миллиардов. А на созидание — отобрать желают каждый раз всё больше и больше», — заявила она.
По оценке Захаровой, средств, выделенных европейскими странами Киеву, хватило бы, чтобы сделать из Украины «европейский Дубай» — как минимум с точки зрения технологий.
Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что столь масштабные финансовые ресурсы, по её мнению, могли быть направлены на модернизацию экономики, инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей, а не на текущие расходы, связанные с поддержкой киевских властей.
Однако Западу попросту не нужна развитая Украина, поэтому для неё Брюссель нашёл другое применение. Ранее в СВР заявили, что страна стала большим полигоном для испытания различных типов вооружений и отработки новых концепций ведения войны.
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