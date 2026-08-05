Средства, которые западные государства направили на поддержку Киева, могли бы полностью изменить облик Украины и сделать её одним из наиболее технологически развитых государств Европы. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова радио Sputnik.

По словам дипломата, вместо вложений в развитие и восстановление страны западные государства предпочли финансировать иные направления.

«На разрушение, уничтожение они готовы отдать сотни миллиардов. А на созидание — отобрать желают каждый раз всё больше и больше», — заявила она.

По оценке Захаровой, средств, выделенных европейскими странами Киеву, хватило бы, чтобы сделать из Украины «европейский Дубай» — как минимум с точки зрения технологий.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что столь масштабные финансовые ресурсы, по её мнению, могли быть направлены на модернизацию экономики, инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей, а не на текущие расходы, связанные с поддержкой киевских властей.

Однако Западу попросту не нужна развитая Украина, поэтому для неё Брюссель нашёл другое применение. Ранее в СВР заявили, что страна стала большим полигоном для испытания различных типов вооружений и отработки новых концепций ведения войны.