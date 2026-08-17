«Готовы принять 122 пакета»: Политолог объяснил, что может переключить ЕС с санкционной политики

Евросоюз будет продолжать ужесточать санкции против России, пока его не отвлекут масштабные внутренние кризисы. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал политолог Вадим Трухачев, комментируя обещание главы евродипломатии Каи Каллас представить крупнейший с 2022 года пакет ограничений.

По словам эксперта, для Брюсселя Россия остаётся идеологическим противником, а для стран Прибалтики — экзистенциальным. Поэтому ЕС, по его оценке, готов принимать не 22, а 122 пакета санкций — это стало одним из фронтов противостояния.

Переключить внимание евробюрократии, считает Трухачёв, могли бы лишь два фактора: масштабный миграционный кризис или волна исламистских терактов, подобная той, что прокатилась по Европе в 2014–2017 годах. Однако даже в этом случае политика ограничений вряд ли будет свёрнута — речь идёт лишь о временном смещении фокуса.

«Они просто внимание вынуждены будут переключить на другой вызов. Нет, они не прекратят политику санкций», — пояснил эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз готовит 22-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его самым масштабным с 2022 года и сообщила, что новый перечень ограничений представят осенью.