Калининград под прицелом роботов и БПЛА: Раскрыт план действий НАТО на случай войны с Россией

НАТО разработало концепцию возможных действий в случае вооружённого конфликта с Россией, сообщает Bild. По данным газеты, документ получил название Land Warfighting Concept и описывает несколько этапов противостояния.

Как утверждает издание, на первом этапе альянс намерен сосредоточиться на борьбе с российской авиацией, ракетами и беспилотниками. В качестве одного из ключевых направлений Bild называет Калининградскую область.

Кроме того, вдоль границ России и Белоруссии предлагается создать так называемую автономную зону, где значительная часть задач будет возложена на беспилотные и роботизированные системы.

На следующем этапе рассматриваются удары по объектам военной инфраструктуры и логистики на территории России. Среди возможных целей издание перечисляет аэродромы, предприятия, мосты и железнодорожные узлы. Газета утверждает, что документ готовился под руководством американского майора Эндрю Пингрея.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что стремление Польши усилить роль НАТО в ядерном сдерживании может создать дополнительные риски для России. По его мнению, возможный доступ Варшавы к ядерному оружию способен сделать её внешнеполитические требования к соседям жёстче. Делягин также допустил, что на саммите НАТО в Анкаре могут прозвучать новые жёсткие заявления Запада в адрес Москвы, вплоть до ультимативных.