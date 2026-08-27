Песков назвал «страшилками» публикации о планах РФ против НАТО

На Западе сейчас выходит немало пугающих публикаций о том, будто Москва вынашивает какие-то планы против НАТО, но всё это не соответствует действительности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что подобных материалов появляется всё больше.

«Таких страшилок сейчас очень много публикуется, разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.