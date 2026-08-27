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Регион
27 августа, 09:39

Песков назвал «страшилками» публикации о планах РФ против НАТО

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

На Западе сейчас выходит немало пугающих публикаций о том, будто Москва вынашивает какие-то планы против НАТО, но всё это не соответствует действительности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что подобных материалов появляется всё больше.

«Таких страшилок сейчас очень много публикуется, разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

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Так Песков отреагировал на заявление The Wall Street Journal. В ней говорилось, директор ЦРУ Джон Рэтклифф использовал свою поездку в Москву для того, чтобы донести до российского руководства серьёзность последствий в случае любой агрессии против стран НАТО. В американском разведывательном сообществе не исключают, что Кремль может решиться на ограниченные провокационные действия, будь то кибератака или даже небольшой наземный инцидент в Прибалтике, чтобы проверить прочность альянса. Сам Песков ранее связывал визит Рэтклиффа с переговорами между российскими и американскими спецслужбами.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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