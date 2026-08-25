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25 августа, 09:46

Песков назвал большим обманом слова Запада о возможном поражении России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Заявления западных политиков о возможности добиться поражения России являются «очень большим обманом». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на высказывания президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема.

«Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря, что возможно поражение России — это очень большой обман», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, западные лидеры не учитывают текущую ситуацию и продолжают придерживаться прежней линии в отношении Москвы.

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«И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые обстоят на земле», — добавил пресс-секретарь президента.

Стубб и Бёрнем накануне участвовали в мероприятиях западных лидеров в Киеве. Великобритания, Финляндия и другие участники так называемой «коалиции желающих» подтвердили намерение продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

Ранее Песков также заявил, что Москва вынуждена принимать дополнительные меры безопасности из-за сохраняющейся, по его оценке, «воинственной, агрессивной линии» западных государств. В качестве примеров он также упоминал последние заявления руководства Финляндии и Великобритании.

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Ранее Life.ru писал, что Александр Стубб поддержал продолжение атак ВСУ на российские логистические центры. Финский президент утверждал, что такие действия способны усилить давление на Москву.

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Марина Фещенко
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