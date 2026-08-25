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Регион
25 августа, 09:40

Песков удивился словам «миротворца» Стубба об ударах по России

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Слова президента Финляндии Александра Стубба об ударах по РФ вызывает удивление, ведь ещё недавно он делал миротворческие заявления и говорил о необходимости рано или поздно наладить диалог с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Кроме удивления это ничего не вызывает... Сейчас эскалирующие заявления возобладали», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, Александр Стубб поддержал украинские удары по логистическим центрам в России. По мнению финского лидера, это усиливает давление на Москву и якобы приближает начало переговорного процесса по урегулированию конфликта.

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Матвей Константинов
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