Глава ЦРУ приезжал в Москву не просто так: WSJ раскрыл возможную цель визита Рэтклиффа

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог использовать визит в Москву, чтобы предупредить российские власти о последствиях возможного нападения на страны НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием встречи.

По данным газеты, американская разведка опасается сценария, при котором Россия решит проверить готовность альянса к ответным действиям. Речь может идти об ограниченной атаке на одну из стран НАТО, включая кибератаку или небольшое наземное вторжение в государства Балтии.

Как утверждают источники WSJ, дополнительным фактором риска в Вашингтоне считают нехватку боеприпасов у западных стран из-за их расходов на конфликт с Ираном и поддержку Украины.

О визите Рэтклиффа с аналогичной версией цели также сообщает CBS. По данным телеканала, во время переговоров затрагивалась и ситуация вокруг Ирана.

Ранее политолог Сергей Маркелов назвал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву «аудиторским» и связал его сроки с предстоящей осенне-зимней кампанией на Украине. По его мнению, американская сторона могла оценивать планы России и согласовывать действия, которые Москва может расценить как недружественные. При этом официально цели поездки Рэтклиффа не раскрывались.