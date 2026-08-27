Глава ЦРУ приезжал в Москву не просто так: WSJ раскрыл возможную цель визита Рэтклиффа
WSJ: Глава ЦРУ Рэтклифф мог предостеречь Москву от вероятного нападения на НАТО
Обложка © ТАСС / AP / John McDonnell
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог использовать визит в Москву, чтобы предупредить российские власти о последствиях возможного нападения на страны НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием встречи.
По данным газеты, американская разведка опасается сценария, при котором Россия решит проверить готовность альянса к ответным действиям. Речь может идти об ограниченной атаке на одну из стран НАТО, включая кибератаку или небольшое наземное вторжение в государства Балтии.
Как утверждают источники WSJ, дополнительным фактором риска в Вашингтоне считают нехватку боеприпасов у западных стран из-за их расходов на конфликт с Ираном и поддержку Украины.
О визите Рэтклиффа с аналогичной версией цели также сообщает CBS. По данным телеканала, во время переговоров затрагивалась и ситуация вокруг Ирана.
Ранее политолог Сергей Маркелов назвал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву «аудиторским» и связал его сроки с предстоящей осенне-зимней кампанией на Украине. По его мнению, американская сторона могла оценивать планы России и согласовывать действия, которые Москва может расценить как недружественные. При этом официально цели поездки Рэтклиффа не раскрывались.
Напомним, 25 августа в московский аэропорт Внуково прибыл военно-транспортного самолёт Boeing C-17 Globemaster III ВВС США. Этот борт прилетел из базы Эндрюс через Ригу. Позднее выяснилось, что на борту находился директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф. В тот же день самолёт улетел обратно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, связывал визит Рэтклиффа с переговорами между российскими и американскими спецслужбами. Одной из обсуждавшихся гипотез была возможная встреча главы ЦРУ с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным.
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