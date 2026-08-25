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Регион
25 августа, 14:18

Прилетевшим в Москву на самолёте ВВС США оказался глава ЦРУ

CBS: Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Россию

Обложка © ТАСС / Alex Brandon

Обложка © ТАСС / Alex Brandon

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Россию, сообщил репортёр CBS Джейкобс, ссылаясь на источники. Предполагается, что именно он прилетел сегодня в Москву на самолёте ВВС США.

Рэтклифф должен провести ряд встреч в столице РФ.

Появилось видео посадки американского C-17 во Внуково
Появилось видео посадки американского C-17 во Внуково

Напомним, утром во вторник, 25 августа, в столичном аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. Он летел с базы Эндрюс, на которой базируется борт президента США, через Ригу. Позже по Москве промчался кортеж с автомобилями на дипломатических номерах США.

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Александра Вишнякова
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