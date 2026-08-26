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26 августа, 13:22

Трамп оценил первый за пять лет визит главы ЦРУ в Россию

Трамп назвал рутинным визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву

Дональд Трамп (Джон Рэтклифф на заднем плане). Обложка © ТАСС / AP

Дональд Трамп (Джон Рэтклифф на заднем плане). Обложка © ТАСС / AP

Президент США Дональд Трамп назвал рутинным визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву

«Он там, знаете ли, с весьма, в некотором роде, полурутинным визитом. Не хочется никого разочаровывать. Мы хотели бы, чтобы война на Украине закончилась. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом», — сказал Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку.

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Напомним, 25 августа директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил необъявленный визит в Москву, который стал его первой поездкой в Россию в этой должности и первым визитом главы американской разведки в страну за последние пять лет. Информация о прибытии военно-транспортного самолета ВВС США во Внуково появилась в СМИ, а позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что визит был связан с контактами между разведывательными службами двух стран, опровергнув при этом наличие встречи с президентом Владимиром Путиным. Детали переговоров и конкретные собеседники Рэтклиффа не разглашались, однако визит состоялся на фоне зашедших в тупик мирных переговоров по Украине.

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Никита Никонов
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