Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву в августе носит «аудиторский» характер и не связан с мирными переговорами или остановкой конфликтов. Политолог Сергей Маркелов пояснил «Царьграду», что «тайминг» поездки обусловлен сезонной динамикой на фронте: с 2022 года Россия неизменно выигрывала осенне-зимние кампании, тогда как Украина этот период проигрывала.

Эксперт предположил, что американская сторона могла получить информацию о планируемом усилении позиций ВС РФ и особенностях предстоящей осенне-зимней кампании, которая может отличаться от летних операций. По мнению Маркелова, визит также направлен на согласование того, какие действия США (не лично президента Трампа, а Америки как государства) могут быть восприняты Москвой как недружественные.