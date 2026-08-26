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26 августа, 13:13

«Не про мир, а про аудит»: Политолог раскрыл, почему глава ЦРУ приехал в РФ именно в августе

Политолог Маркелов назвал визит главы ЦРУ в Москву «аудиторским»

Обложка © ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Обложка © ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву в августе носит «аудиторский» характер и не связан с мирными переговорами или остановкой конфликтов. Политолог Сергей Маркелов пояснил «Царьграду», что «тайминг» поездки обусловлен сезонной динамикой на фронте: с 2022 года Россия неизменно выигрывала осенне-зимние кампании, тогда как Украина этот период проигрывала.

Эксперт предположил, что американская сторона могла получить информацию о планируемом усилении позиций ВС РФ и особенностях предстоящей осенне-зимней кампании, которая может отличаться от летних операций. По мнению Маркелова, визит также направлен на согласование того, какие действия США (не лично президента Трампа, а Америки как государства) могут быть восприняты Москвой как недружественные.

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Ранее Life.ru писал, что в московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III ВВС США, который прилетел с базы Эндрюс через Ригу. Позже стало известно, что на борту находился директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В тот же день самолёт покинул Москву. Дмитрий Песков связывал визит Рэтклиффа с контактами между российскими и американскими спецслужбами. При этом одной из обсуждавшихся версий была возможная встреча главы ЦРУ с директором СВР России Сергеем Нарышкиным.

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Дарья Нарыкова
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