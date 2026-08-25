Названа возможная цель загадочного визита директора ЦРУ в Москву на военном самолёте
SHOT: Директор ЦРУ Рэтклифф может встретиться с главой СВР Нарышкиным
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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог внезапно прилететь в Москву для проведения встречи с директором СВР России Сергеем Нарышкиным. Ранее российский разведчик заявлял о готовности к такому контакту при заинтересованности американской стороны, пишет SHOT.
В марте 2025 года руководители двух спецслужб впервые провели телефонный разговор после назначения Рэтклиффа на пост главы ЦРУ. Стороны обсудили взаимодействие разведок, урегулирование кризисных ситуаций и договорились поддерживать регулярные контакты для снижения напряжённости между Москвой и Вашингтоном.
В апреле Нарышкин сообщил о возможной встрече с американским коллегой, а позднее рассказал, что у руководителей появилась возможность напрямую связываться друг с другом при необходимости. При этом официальные цели возможного визита Рэтклиффа в Москву пока не раскрываются.
Напомним, утром во вторник, 25 августа, в москвовском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолёт ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. Он летел с базы Эндрюс, на которой базируется борт президента США, через Ригу. Позже по Москве промчался кортеж с автомобилями на дипломатических номерах США, а СМИ сообщили, что главным пассажиром загадочного самолёта был директор ЦРУ.
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