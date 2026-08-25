Названа возможная цель загадочного визита директора ЦРУ в Москву на военном самолёте

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог внезапно прилететь в Москву для проведения встречи с директором СВР России Сергеем Нарышкиным. Ранее российский разведчик заявлял о готовности к такому контакту при заинтересованности американской стороны, пишет SHOT.

В марте 2025 года руководители двух спецслужб впервые провели телефонный разговор после назначения Рэтклиффа на пост главы ЦРУ. Стороны обсудили взаимодействие разведок, урегулирование кризисных ситуаций и договорились поддерживать регулярные контакты для снижения напряжённости между Москвой и Вашингтоном.

В апреле Нарышкин сообщил о возможной встрече с американским коллегой, а позднее рассказал, что у руководителей появилась возможность напрямую связываться друг с другом при необходимости. При этом официальные цели возможного визита Рэтклиффа в Москву пока не раскрываются.