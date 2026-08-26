Песков объяснил, зачем глава ЦРУ прилетал в Москву

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил газете Washington Post.

«Отвечая на вопрос о цели визита Рэтклиффа, пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил изданию Post, что речь шла о «контактах между спецслужбами», — указано в публикации.