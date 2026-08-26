Песков объяснил, зачем глава ЦРУ прилетал в Москву
Песков: Глава ЦРУ Рэтклифф приезжал в Москву для контактов спецслужб
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил газете Washington Post.
«Отвечая на вопрос о цели визита Рэтклиффа, пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил изданию Post, что речь шла о «контактах между спецслужбами», — указано в публикации.
Утром 25 августа во Внуково приземлился американский военно-транспортный самолёт Boeing C-17A Globemaster III. Телеканал CBS сообщил со ссылкой на неназванные источники, что на борту Boeing C-17A находился Джон Рэтклифф. По информации телеканала, глава ЦРУ прилетел в Москву для проведения встреч. После отлёта из столицы РФ борт приземлился в Риге, куда прибыл с военной базы Эндрюс.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.