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26 августа, 03:07
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Песков объяснил, зачем глава ЦРУ прилетал в Москву

Песков: Глава ЦРУ Рэтклифф приезжал в Москву для контактов спецслужб

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил газете Washington Post.

«Отвечая на вопрос о цели визита Рэтклиффа, пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил изданию Post, что речь шла о «контактах между спецслужбами», — указано в публикации.

Борт спецотряда «Россия» вылетел из Внуково сразу после самолёта Рэтклиффа
Борт спецотряда «Россия» вылетел из Внуково сразу после самолёта Рэтклиффа

Утром 25 августа во Внуково приземлился американский военно-транспортный самолёт Boeing C-17A Globemaster III. Телеканал CBS сообщил со ссылкой на неназванные источники, что на борту Boeing C-17A находился Джон Рэтклифф. По информации телеканала, глава ЦРУ прилетел в Москву для проведения встреч. После отлёта из столицы РФ борт приземлился в Риге, куда прибыл с военной базы Эндрюс.

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Лия Мурадьян
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