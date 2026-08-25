Улетевший из Москвы Boeing C-17A Рэтклиффа приземлился в Риге

Американский военно-транспортный самолёт Boeing C-17A Globemaster III, ранее прилетевший в Москву, вечером 25 августа совершил посадку в Риге. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По его словам, борт вошёл в воздушное пространство Латвии через контрольную точку OPOKA на границе с Россией, после чего приземлился в аэропорту латвийской столицы.

Утром этот же самолёт летел в Москву транзитом через Ригу. По данным Flightradar24, C-17 с бортовым номером 07-7181 прибыл в Латвию 23 августа из района авиабазы Эндрюс под Вашингтоном, а утром 25 августа вылетел из Риги и приземлился во Внуково.

Посольство США в Латвии заявило местному общественному вещателю LSM, что рейс выполнялся «в рамках официальных задач правительства США», но дополнительных деталей не раскрыло.

Ранее Life.ru писал о вылете американского C-17 из Внуково. Утром этот же борт прилетел в российскую столицу из Риги, после чего в Москве заметили кортеж с американскими дипломатическими номерами. Позднее появились сообщения о визите главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, однако цель его встреч публично не раскрывалась.