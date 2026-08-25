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25 августа, 14:50

В график Путина внесли серьёзные изменения перед внезапным прилётом главы ЦРУ

Юнашев: График Путина могли изменить ради встречи с главой ЦРУ в Москве

Обложка © ТАСС / SHAWN THEW

Обложка © ТАСС / SHAWN THEW

Президент РФ Владимир Путин знал о визите в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, так как за пару дней до события в графике главы государства появились серьёзные изменения — отменилось очень масштабное мероприятие. Об этом сообщил в своём телеграм-канале журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

«На этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие – сотни людей готовили. Но пару дней назад его перенесли», — пояснил он и предположил, что ради встречи с Рэтклиффом могли изменить президентский график.

Названа возможная цель загадочного визита директора ЦРУ в Москву на военном самолёте
Названа возможная цель загадочного визита директора ЦРУ в Москву на военном самолёте

Напомним, сегодня утром, 25 августа, в столичном аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолёт ВВС СШАI. Он летел с базы Эндрюс, на которой базируется борт американского президента, через Ригу. Затем в Москве заметили кортеж с автомобилями с дипномерами США. Как сообщил репортёр CBS, это прибыл в Россию директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

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Александр Юнашев
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