В график Путина внесли серьёзные изменения перед внезапным прилётом главы ЦРУ

Президент РФ Владимир Путин знал о визите в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, так как за пару дней до события в графике главы государства появились серьёзные изменения — отменилось очень масштабное мероприятие. Об этом сообщил в своём телеграм-канале журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

«На этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие – сотни людей готовили. Но пару дней назад его перенесли», — пояснил он и предположил, что ради встречи с Рэтклиффом могли изменить президентский график.