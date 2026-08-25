Борт спецотряда «Россия» вылетел из Внуково сразу после самолёта Рэтклиффа

Самолёт Ту-214ПУ специального отряда «Россия» вылетел из московского аэропорта Внуково практически сразу после взлёта директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Это следует из данных сервиса для отслеживания авиарейсов Flightradar24.

Куда направляется самолёт и кто находится на борту, неизвестно. Сама по себе модификация ПУ — это воздушный пункт управления, оснащённый необходимым оборудованием для ведения государственных дел во время полёта, в том числе управления войсками.