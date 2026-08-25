Борт спецотряда «Россия» вылетел из Внуково сразу после самолёта Рэтклиффа
Ту-214. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind
Самолёт Ту-214ПУ специального отряда «Россия» вылетел из московского аэропорта Внуково практически сразу после взлёта директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Это следует из данных сервиса для отслеживания авиарейсов Flightradar24.
Куда направляется самолёт и кто находится на борту, неизвестно. Сама по себе модификация ПУ — это воздушный пункт управления, оснащённый необходимым оборудованием для ведения государственных дел во время полёта, в том числе управления войсками.
Напомним, 25 августа во Внуково приземлился военно-транспортный самолёт США. Оказалось, что на борту находился директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Президент России Владимир Путин за пару дней до этого изменил свой график, отменив масштабное мероприятие. Позднее стало известно, что борт американского чиновника вылетел из Внуково.
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