Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 17:41
3187

Борт спецотряда «Россия» вылетел из Внуково сразу после самолёта Рэтклиффа

Ту-214. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Ту-214. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Самолёт Ту-214ПУ специального отряда «Россия» вылетел из московского аэропорта Внуково практически сразу после взлёта директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Это следует из данных сервиса для отслеживания авиарейсов Flightradar24.

Куда направляется самолёт и кто находится на борту, неизвестно. Сама по себе модификация ПУ — это воздушный пункт управления, оснащённый необходимым оборудованием для ведения государственных дел во время полёта, в том числе управления войсками.

Рынок акций РФ ускорил рост более чем на 2,4% на фоне визита в Москву главы ЦРУ
Рынок акций РФ ускорил рост более чем на 2,4% на фоне визита в Москву главы ЦРУ

Напомним, 25 августа во Внуково приземлился военно-транспортный самолёт США. Оказалось, что на борту находился директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Президент России Владимир Путин за пару дней до этого изменил свой график, отменив масштабное мероприятие. Позднее стало известно, что борт американского чиновника вылетел из Внуково.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar