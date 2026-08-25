Рынок акций РФ ускорил рост более чем на 2,4% на фоне визита в Москву главы ЦРУ
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Российский рынок акций ускорил рост до 2,4% после сообщений о приезде директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Это следует из данных торговой площадки.
До появления информации индекс Мосбиржи прибавлял 0,65% и находился на уровне 2084,76 пункта. К 17:34 мск показатель поднялся до 2121,09 пункта, увеличившись на 2,41%. Индекс РТС продемонстрировал аналогичную динамику. За 34 минуты он вырос с 788,52 до 802,27 пункта.
Напомним, 25 августа в столичном аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолёт ВВС США. Как сообщалось, это прибыл в Россию директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Известно, что российский лидер Владимир Путин за пару дней до этого изменил свой график, отменив масштабное мероприятие.
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