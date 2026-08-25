Рынок акций РФ ускорил рост более чем на 2,4% на фоне визита в Москву главы ЦРУ

Российский рынок акций ускорил рост до 2,4% после сообщений о приезде директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Это следует из данных торговой площадки.

До появления информации индекс Мосбиржи прибавлял 0,65% и находился на уровне 2084,76 пункта. К 17:34 мск показатель поднялся до 2121,09 пункта, увеличившись на 2,41%. Индекс РТС продемонстрировал аналогичную динамику. За 34 минуты он вырос с 788,52 до 802,27 пункта.