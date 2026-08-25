Из Внуково вылетел борт ВВС США, на котором прибыл глава ЦРУ
Обложка © ТАСС / AP / John McDonnell
Из столичного аэропорта Внуково вылетел самолёт ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. Кадры публикует телеканал «Звезда».
Самолёт США вылетел из Внуково. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»
Неизвестно, был ли на борту улетающего лайнера директор ЦРУ Джон Рэтклифф, о визите которого в Москву ранее сообщалось.
Напомним, сегодня утром, 25 августа, в столичном аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолёт ВВС СШАI. Он летел с базы Эндрюс, где находится борт американского президента. Затем в Москве заметили кортеж с автомобилями с дипномерами США. Сообщалось, что это прибыл в Россию директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Известно, что российский лидер Владимир Путин за пару дней до этого изменил свой график, отменив масштабное мероприятие.
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