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25 августа, 15:55

Из Внуково вылетел борт ВВС США, на котором прибыл глава ЦРУ

Обложка © ТАСС / AP / John McDonnell

Обложка © ТАСС / AP / John McDonnell

Из столичного аэропорта Внуково вылетел самолёт ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. Кадры публикует телеканал «Звезда».

Самолёт США вылетел из Внуково. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Неизвестно, был ли на борту улетающего лайнера директор ЦРУ Джон Рэтклифф, о визите которого в Москву ранее сообщалось.

Названа возможная цель загадочного визита директора ЦРУ в Москву на военном самолёте
Названа возможная цель загадочного визита директора ЦРУ в Москву на военном самолёте

Напомним, сегодня утром, 25 августа, в столичном аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолёт ВВС СШАI. Он летел с базы Эндрюс, где находится борт американского президента. Затем в Москве заметили кортеж с автомобилями с дипномерами США. Сообщалось, что это прибыл в Россию директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Известно, что российский лидер Владимир Путин за пару дней до этого изменил свой график, отменив масштабное мероприятие.

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Татьяна Миссуми
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