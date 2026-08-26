Песков: Путину доложили о контактах с главой ЦРУ, но личной встречи не было
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Президент России Владимир Путин получил информацию о результатах контактов российских спецслужб с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. При этом лично с американским разведчиком глава государства не встречался, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Имели место контакты по линии спецслужб. Встреч с президентом России не было. Это всё, что могу сказать по этой тематике. Разумеется, Путину докладывается обо всём незамедлительно», — сказал он.
Ранее Life.ru писал, что в московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III ВВС США, который прилетел с базы Эндрюс через Ригу. Позже стало известно, что на борту находился директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В тот же день самолёт покинул Москву. Дмитрий Песков связывал визит Рэтклиффа с контактами между российскими и американскими спецслужбами. При этом одной из обсуждавшихся версий была возможная встреча главы ЦРУ с директором СВР России Сергеем Нарышкиным.
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