Песков: Путину доложили о контактах с главой ЦРУ, но личной встречи не было

Президент России Владимир Путин получил информацию о результатах контактов российских спецслужб с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. При этом лично с американским разведчиком глава государства не встречался, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Имели место контакты по линии спецслужб. Встреч с президентом России не было. Это всё, что могу сказать по этой тематике. Разумеется, Путину докладывается обо всём незамедлительно», — сказал он.