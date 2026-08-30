Архиепископ Галлахер объяснил визит в Москву желанием папы наладить диалог

Поездка главы дипломатической службы Ватикана архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Москву стала подтверждением стремления Святого престола сохранять диалог с Россией. Об этом сам иерарх заявил после возвращения из российской столицы.

«Эта поездка свидетельствует о стремлении Святого Престола к диалогу. Диалогу, который мы ведём уже много лет», — сказал Галлахер в интервью Vatican News.

Он отметил, что контакты поддерживаются в том числе через российское посольство при Святом престоле и апостольского нунция Джованни д’Аниелло в Москве. По словам Галлахера, поездка подчёркивает значение, которое Ватикан придаёт продолжению дипломатических контактов. Иерарх также подчеркнул, что визит был предпринят от имени Святого престола и с благословения Папы Римского Льва XIV.

Галлахер находился в Москве с 24 по 28 августа. В ходе поездки он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, помощником президента РФ Юрием Ушаковым, митрополитом Волоколамским Антонием, а также представителями католической общины.

Говоря о конфликте на Украине, представитель Ватикана отметил, что Святой престол выступает за возвращение к дипломатии. При этом Ватикан не намерен предлагать сторонам конкретные технические условия урегулирования, а призывает создавать пространство для диалога.

Ранее Life.ru сообщал о переговорах Галлахера с помощником президента России Юрием Ушаковым. 26 августа стороны обсудили актуальные международные вопросы и российско-ватиканские контакты. До этого Галлахер провёл переговоры с Сергеем Лавровым, на которых также поднимались ситуация на Украине и гуманитарные инициативы. Ватикан неоднократно заявлял о готовности содействовать диалогу между сторонами.