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Регион
27 августа, 10:24

Секретарь Ватикана Галлахер обсудил с Ушаковым международные вопросы

Пол Ричард Галлахер и Юрий Ушаков. Обложка © Х / Segreteria di Stato della Santa Sede

Пол Ричард Галлахер и Юрий Ушаков. Обложка © Х / Segreteria di Stato della Santa Sede

Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер провёл переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом сообщили в государственном секретариате Святого престола.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные международные вопросы. Встреча состоялась в рамках визита архиепископа Галлахера в Москву.

«Сегодня Его Превосходительство монсеньор Пол Р. Галлахер встретился с Его Превосходительством Юрием Ушаковым, советником Президента Российской Федерации по внешней политике. В ходе встречи были обсуждены вопросы, имеющие актуальное международное значение», — говорится в сообщении.

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Напомним, Пол Ричард Галлахер находится в рабочей поездке в России, где пробудет до 28 августа. Он уже успел встретиться с главой МИД России Сергем Лавровым, а также с представителем Московского патриархата митрополитом Антонием. Предположительно, вопрос украинского кризиса был одной из тем обсуждения между сторонами. После переговоров с Лавровым, Галлахер подчеркнул, что Ватикан призывает к возобновлению диалога с Украиной и готов содействовать мирному урегулированию конфликта любым доступным способом.

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Юлия Сафиулина
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