Секретарь Ватикана Галлахер обсудил с Ушаковым международные вопросы
Пол Ричард Галлахер и Юрий Ушаков. Обложка © Х / Segreteria di Stato della Santa Sede
Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер провёл переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом сообщили в государственном секретариате Святого престола.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные международные вопросы. Встреча состоялась в рамках визита архиепископа Галлахера в Москву.
«Сегодня Его Превосходительство монсеньор Пол Р. Галлахер встретился с Его Превосходительством Юрием Ушаковым, советником Президента Российской Федерации по внешней политике. В ходе встречи были обсуждены вопросы, имеющие актуальное международное значение», — говорится в сообщении.
Напомним, Пол Ричард Галлахер находится в рабочей поездке в России, где пробудет до 28 августа. Он уже успел встретиться с главой МИД России Сергем Лавровым, а также с представителем Московского патриархата митрополитом Антонием. Предположительно, вопрос украинского кризиса был одной из тем обсуждения между сторонами. После переговоров с Лавровым, Галлахер подчеркнул, что Ватикан призывает к возобновлению диалога с Украиной и готов содействовать мирному урегулированию конфликта любым доступным способом.
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