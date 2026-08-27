Секретарь Ватикана Галлахер обсудил с Ушаковым международные вопросы

« Сегодня Его Превосходительство монсеньор Пол Р. Галлахер встретился с Его Превосходительством Юрием Ушаковым, советником Президента Российской Федерации по внешней политике. В ходе встречи были обсуждены вопросы, имеющие актуальное международное значение », — говорится в сообщении.

Напомним, Пол Ричард Галлахер находится в рабочей поездке в России, где пробудет до 28 августа. Он уже успел встретиться с главой МИД России Сергем Лавровым, а также с представителем Московского патриархата митрополитом Антонием. Предположительно, вопрос украинского кризиса был одной из тем обсуждения между сторонами. После переговоров с Лавровым, Галлахер подчеркнул, что Ватикан призывает к возобновлению диалога с Украиной и готов содействовать мирному урегулированию конфликта любым доступным способом.