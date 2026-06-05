В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа этим летом

На данный момент нет никаких планов по организации встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

«Пока таких планов нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что для проведения такого мероприятия необходима тщательная подготовка, в частности, по вопросам украинского урегулирования. Песков отметил, что, к сожалению, пока не наблюдается достаточного продвижения в мирном процессе по Украине, что является необходимым условием для организации саммита.

Путин ранее заявил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем думал Трамп. Президент отметил, что со стороны некоторые процессы могут выглядеть проще, чем есть на самом деле. Однако при погружении в проблему выясняется, что в ней много неизвестных составляющих, и каждая из них имеет значение.