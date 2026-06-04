Трамп назвал возможную встречу Путина и Зеленского отличным развитием событий

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная встреча российского лидера Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского стала бы отличным развитием событий. Об этом республиканец сказал журналистам в Белом доме.

Хозяин Белого дома отметил, что сама дискуссия о такой встрече его радует. Он не уточнил, где и когда, по его мнению, могли бы пройти возможные переговоры.

«Я думаю, это было бы отлично, если бы они встретились», — сказал американский лидер.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с предложением о личной встрече. В послании он заявил о готовности Киева к полной остановке боевых действий на период диалога. Украинская сторона также предложила провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» и привлечь к процессу представителей США и Европы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер пока не ознакомился с письмом, содержание послания ему доложат после встречи с президентом Узбекистана.