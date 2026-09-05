Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле и назвал тему встречи непростой

Президент России Владимир Путин принял в Кремле посланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, прибывших в Москву днём 5 сентября. Начиная разговор, глава государства назвал его тему непростой.

Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Видео © МАКС / Кремль. Новости

«Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», — сказал российский лидер.

Напомним, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. В сопровождении спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева они отправились на обед в один из столичных ресторанов, после чего — в Кремль. С Владимиром Путиным они обсудят урегулирование конфликта на Украине.