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Регион
Опубликовано 5 сентября, 17:03

Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле и назвал тему встречи непростой

Владимир Путин, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (первый, второй и третий слева-направо), январь 2026 года. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (первый, второй и третий слева-направо), январь 2026 года. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял в Кремле посланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, прибывших в Москву днём 5 сентября. Начиная разговор, глава государства назвал его тему непростой.

Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Видео © МАКС / Кремль. Новости

«Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», — сказал российский лидер.

«Работаем!»: Life.ru снял, как Уиткофф, Кушнер и Дмитриев покинули столичный ресторан и сели в кортеж
«Работаем!»: Life.ru снял, как Уиткофф, Кушнер и Дмитриев покинули столичный ресторан и сели в кортеж

Напомним, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. В сопровождении спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева они отправились на обед в один из столичных ресторанов, после чего — в Кремль. С Владимиром Путиным они обсудят урегулирование конфликта на Украине.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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