Уиткофф и Кушнер приехали в Кремль для встречи с Путиным

Напомним, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву 5 сентября. У трапа самолёта их встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Вместе дипломаты отправились на обед в один из столичных ресторанов. Скоро ожидается встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Уже через сутки Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры в Киев.