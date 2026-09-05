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Опубликовано 5 сентября, 16:37

Уиткофф и Кушнер приехали в Кремль для встречи с Путиным

Обложка © X / mchancecnn

Обложка © X / mchancecnn

Автомобили американской делегации въехали на территорию Кремля, передаёт корреспондент ТАСС. В кортеже находились спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Переговорщиков сопровождал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Работаем!»: Life.ru снял, как Уиткофф, Кушнер и Дмитриев покинули столичный ресторан и сели в кортеж
«Работаем!»: Life.ru снял, как Уиткофф, Кушнер и Дмитриев покинули столичный ресторан и сели в кортеж

Напомним, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву 5 сентября. У трапа самолёта их встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Вместе дипломаты отправились на обед в один из столичных ресторанов. Скоро ожидается встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Уже через сутки Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры в Киев.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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