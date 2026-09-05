Уиткофф и Кушнер приехали в Кремль для встречи с Путиным
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Автомобили американской делегации въехали на территорию Кремля, передаёт корреспондент ТАСС. В кортеже находились спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Переговорщиков сопровождал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Напомним, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву 5 сентября. У трапа самолёта их встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Вместе дипломаты отправились на обед в один из столичных ресторанов. Скоро ожидается встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Уже через сутки Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры в Киев.
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