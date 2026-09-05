«Работаем!»: Life.ru снял, как Уиткофф, Кушнер и Дмитриев покинули столичный ресторан и сели в кортеж

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сопровождающий их спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев окончили совместный обед в одном из московских ресторанов. На видео Life.ru — то, как дипломаты покидают здание и садятся в кортеж, после чего уезжают в направлении Кремля.

Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Кирилл Дмитриев покидают ресторан в Москве. Видео © Life.ru

На выходе из отдельной комнаты, в которой они принимали пищу, журналист кремлёвского пула Александр Юнашев поинтересовался настроем Дмитриева, на что тот ответил: «Работаем!».

Напомним, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву 5 сентября. У трапа самолёта их встретил Кирилл Дмитриев. Вместе дипломаты отправились на обед в один из столичных ресторанов. Сегодня у американских переговорщиков ожидается встреча с президентом России Владимиром Путиным.