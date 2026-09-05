Зеленский ждёт Уиткоффа и Кушнера в Киеве в воскресенье

Владимир Зеленский заявил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Киев уже завтра, в воскресенье. Об этом он написал в соцсетях.

«План дипломатических мер на завтра в Киеве с участием американской команды утверждён. Ждём Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору», — сообщил Зеленский.

Сегодня спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Москву, где у них запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что после этого они направятся в украинскую столицу. У трапа самолёта миротворцев встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он опубликовал фото с гостями.