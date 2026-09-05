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Опубликовано 5 сентября, 13:11

Уиткофф и Кушнер впервые прилетели в Россию на самолёте госавиации США

Обложка © X / mchancecnn

Обложка © X / mchancecnn

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер впервые использовали для полёта в Россию самолёт государственной авиации. Об этом сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По его данным, переговорщики прибыли в Москву на спецборте Boeing C-32A, предназначенном для перевозки первых лиц государства. Ранее эмиссары США всегда пользовались бизнес-джетами.

Собеседник агентства отметил, что конкретный борт за последние месяцы несколько раз применялся для полётов вице-президента США. Самолёт выпущен в апреле 1998 года, его налёт превышает 28 лет.

Дмитриев опубликовал фото с Уиткоффом и Кушнером в Москве
Дмитриев опубликовал фото с Уиткоффом и Кушнером в Москве

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался строить предположения о том, почему Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сначала прибыли в Москву и лишь затем отправятся в Киев. На соответствующий вопрос журналистов он ответил, что этот вопрос нужно задавать американским переговорщикам.

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Юрий Лысенко
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