Уиткофф и Кушнер впервые прилетели в Россию на самолёте госавиации США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер впервые использовали для полёта в Россию самолёт государственной авиации. Об этом сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По его данным, переговорщики прибыли в Москву на спецборте Boeing C-32A, предназначенном для перевозки первых лиц государства. Ранее эмиссары США всегда пользовались бизнес-джетами.

Собеседник агентства отметил, что конкретный борт за последние месяцы несколько раз применялся для полётов вице-президента США. Самолёт выпущен в апреле 1998 года, его налёт превышает 28 лет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался строить предположения о том, почему Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сначала прибыли в Москву и лишь затем отправятся в Киев. На соответствующий вопрос журналистов он ответил, что этот вопрос нужно задавать американским переговорщикам.