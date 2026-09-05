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Регион
Опубликовано 5 сентября, 12:20

Песков ответил на вопрос о том, почему Уиткофф и Кушнер сначала посетили Москву

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал строить догадок о том, почему американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли сначала в Москву и лишь затем направятся в Киев.

«Это нужно спрашивать у переговорщиков Вашингтона», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Песков: Уиткофф и Кушнер — всегда желанные гости в России
Песков: Уиткофф и Кушнер — всегда желанные гости в России

Напомним, сегодня в Москву прилетели Уиткофф и Кушнер, которые занимаются вопросами украинского урегулирования. Владимир Путин планирует встретиться с ними, ранее сообщал Песков. Ожидается, что после столицы России делегация посетит Киев.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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