«Получили лично от президента»: Ушаков раскрыл, что Уиткофф и Кушнер повезут на Украину

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены использовать во время предстоящих контактов в Киеве оценки президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, американские представители получили позицию российского президента и пообещали использовать её во время переговоров в Киеве.

«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», — сообщил помощник Путина.

Ушаков также рассказал о содержании российской позиции. По его словам, российская сторона дала оценки текущему ходу специальной военной операции и отметила успехи российских военнослужащих. Москва выразила уверенность в достижении всех поставленных целей. Ушаков подчеркнул, что для выхода на устойчивое урегулирование необходимо устранить все первопричины конфликта.