«Получили лично от президента»: Ушаков раскрыл, что Уиткофф и Кушнер повезут на Украину
Ушаков: Уиткофф и Кушнер используют в Киеве оценки Путина по урегулированию
Обложка © X / Kirill Dmitriev
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены использовать во время предстоящих контактов в Киеве оценки президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, американские представители получили позицию российского президента и пообещали использовать её во время переговоров в Киеве.
«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», — сообщил помощник Путина.
Ушаков также рассказал о содержании российской позиции. По его словам, российская сторона дала оценки текущему ходу специальной военной операции и отметила успехи российских военнослужащих. Москва выразила уверенность в достижении всех поставленных целей. Ушаков подчеркнул, что для выхода на устойчивое урегулирование необходимо устранить все первопричины конфликта.
Также Ушаков заявил о содержательных и откровенных переговорах Путина с Уиткоффом и Кушнером. А глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал приезд Уиткоффа и Кушнера «важным миротворческим визитом».
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