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Опубликовано 5 сентября, 21:47

«Получили лично от президента»: Ушаков раскрыл, что Уиткофф и Кушнер повезут на Украину

Ушаков: Уиткофф и Кушнер используют в Киеве оценки Путина по урегулированию

Обложка © X / Kirill Dmitriev

Обложка © X / Kirill Dmitriev

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены использовать во время предстоящих контактов в Киеве оценки президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, американские представители получили позицию российского президента и пообещали использовать её во время переговоров в Киеве.

«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», — сообщил помощник Путина.

Ушаков также рассказал о содержании российской позиции. По его словам, российская сторона дала оценки текущему ходу специальной военной операции и отметила успехи российских военнослужащих. Москва выразила уверенность в достижении всех поставленных целей. Ушаков подчеркнул, что для выхода на устойчивое урегулирование необходимо устранить все первопричины конфликта.

Путин и Трамп будут и дальше взаимодействовать лично и через спецпосланников
Путин и Трамп будут и дальше взаимодействовать лично и через спецпосланников

Также Ушаков заявил о содержательных и откровенных переговорах Путина с Уиткоффом и Кушнером. А глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал приезд Уиткоффа и Кушнера «важным миротворческим визитом».

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Артём Гапоненко
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