Ушаков назвал переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером содержательными
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Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошли содержательно и конструктивно. Встреча продолжалась 3 часа 10 минут. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», — сказал Ушаков.
Переговоры проходили в разных форматах. Сначала стороны общались за рабочим столом, а затем продолжили беседу за обеденным. Вторая часть встречи прошла в более неформальной обстановке.
Встреча состоялась 5 сентября в Кремле. Уиткофф и Кушнер приехали в Москву для переговоров с российским президентом. После завершения встречи американские представители покинули территорию Кремля. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал приезд Уиткоффа и Кушнера «важным миротворческим визитом». Он также опубликовал фотографии из аэропорта с американскими представителями после их встречи с Путиным.
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