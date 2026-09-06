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Опубликовано 5 сентября, 21:36

Ушаков назвал переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером содержательными

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошли содержательно и конструктивно. Встреча продолжалась 3 часа 10 минут. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», — сказал Ушаков.

Переговоры проходили в разных форматах. Сначала стороны общались за рабочим столом, а затем продолжили беседу за обеденным. Вторая часть встречи прошла в более неформальной обстановке.

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Встреча состоялась 5 сентября в Кремле. Уиткофф и Кушнер приехали в Москву для переговоров с российским президентом. После завершения встречи американские представители покинули территорию Кремля. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал приезд Уиткоффа и Кушнера «важным миротворческим визитом». Он также опубликовал фотографии из аэропорта с американскими представителями после их встречи с Путиным.

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Лия Мурадьян
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