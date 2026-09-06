Ушаков назвал переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером содержательными

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошли содержательно и конструктивно. Встреча продолжалась 3 часа 10 минут. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», — сказал Ушаков.

Переговоры проходили в разных форматах. Сначала стороны общались за рабочим столом, а затем продолжили беседу за обеденным. Вторая часть встречи прошла в более неформальной обстановке.