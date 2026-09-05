Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 18:33

Уиткофф передал Путину наилучшие пожелания от Трампа

Путин со спецпосланниками США в Кремле. Обложка © kremlin.ru

Путин со спецпосланниками США в Кремле. Обложка © kremlin.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал российскому лидеру Владимиру Путину наилучшие пожелания от Дональда Трампа. Американская делегация встретилась с президентом РФ в Кремле.

«Президент Трамп попросил меня передать вам самые наилучшие пожелания», — сказал Уиткофф в начале встречи.

Уиткофф и Кушнер в Москве отобедали блюдами из специального меню
Уиткофф и Кушнер в Москве отобедали блюдами из специального меню

Американские представители прибыли в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Перед встречей российский президент отметил непростой характер предстоящего разговора. До визита в Кремль представители США провели переговоры с Кириллом Дмитриевым. При встрече с американской делегацией Путин поприветствовал гостей на английском языке.

В начале переговоров Уиткофф поблагодарил российского лидера за встречу в Кремле. Спецпосланник Трампа также назвал общение с Путиным одним из самых памятных событий.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Стив Уиткофф
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar