Уиткофф передал Путину наилучшие пожелания от Трампа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал российскому лидеру Владимиру Путину наилучшие пожелания от Дональда Трампа. Американская делегация встретилась с президентом РФ в Кремле.

«Президент Трамп попросил меня передать вам самые наилучшие пожелания», — сказал Уиткофф в начале встречи.

В начале переговоров Уиткофф поблагодарил российского лидера за встречу в Кремле. Спецпосланник Трампа также назвал общение с Путиным одним из самых памятных событий.