Уиткофф передал Путину наилучшие пожелания от Трампа
Путин со спецпосланниками США в Кремле. Обложка © kremlin.ru
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал российскому лидеру Владимиру Путину наилучшие пожелания от Дональда Трампа. Американская делегация встретилась с президентом РФ в Кремле.
«Президент Трамп попросил меня передать вам самые наилучшие пожелания», — сказал Уиткофф в начале встречи.
Американские представители прибыли в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Перед встречей российский президент отметил непростой характер предстоящего разговора. До визита в Кремль представители США провели переговоры с Кириллом Дмитриевым. При встрече с американской делегацией Путин поприветствовал гостей на английском языке.
В начале переговоров Уиткофф поблагодарил российского лидера за встречу в Кремле. Спецпосланник Трампа также назвал общение с Путиным одним из самых памятных событий.
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