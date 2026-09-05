Уиткофф и Кушнер в Москве отобедали блюдами из специального меню

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед встречей в Кремле провели около трёх с половиной часов за деловым обедом в одном из московских ресторанов. Вместе с ними был спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новости», гостям из США предложили блюда из специального меню. За столом также присутствовали дипломаты.

Деловой обед продлился примерно 3,5 часа. Около 19:00 мск Уиткофф, Кушнер и сопровождавшие их лица покинули заведение на автомобилях и направились в Кремль.

Американская делегация прибыла в Москву 5 сентября для переговоров по украинскому урегулированию. В тот же день у Уиткоффа и Кушнера запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Владимир Путин высоко оценил посредничество Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на переговорах по Украине. Президент отметил, что Москве комфортно работать с американскими переговорщиками и уровень доверия к ним остаётся высоким. Лидер также подчеркнул, что подобные контакты идут на пользу переговорному процессу.