Уиткофф и Кушнер в Москве отобедали блюдами из специального меню
Уиткофф и Кушнер провели 3,5 часа за деловым обедом перед Кремлём
Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (слева-направо). Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед встречей в Кремле провели около трёх с половиной часов за деловым обедом в одном из московских ресторанов. Вместе с ними был спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Как передаёт корреспондент РИА «Новости», гостям из США предложили блюда из специального меню. За столом также присутствовали дипломаты.
Деловой обед продлился примерно 3,5 часа. Около 19:00 мск Уиткофф, Кушнер и сопровождавшие их лица покинули заведение на автомобилях и направились в Кремль.
Американская делегация прибыла в Москву 5 сентября для переговоров по украинскому урегулированию. В тот же день у Уиткоффа и Кушнера запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Владимир Путин высоко оценил посредничество Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на переговорах по Украине. Президент отметил, что Москве комфортно работать с американскими переговорщиками и уровень доверия к ним остаётся высоким. Лидер также подчеркнул, что подобные контакты идут на пользу переговорному процессу.
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