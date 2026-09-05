Ушаков и Дмитриев участвуют во встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером

Ушаков и Дмитриев также участвовали в предыдущей встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером, которая состоялась 22 января. Глава государства встречается с Уиткоффом очно уже в восьмой раз. Кушнер, в свою очередь, участвует в обсуждениях по украинскому урегулированию в третий раз.