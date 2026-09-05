Ушаков и Дмитриев участвуют во встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером
Обложка © ТАСС / Юрий Гончар, © Life.ru
Во встрече президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передаёт ТАСС.
Ушаков и Дмитриев также участвовали в предыдущей встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером, которая состоялась 22 января. Глава государства встречается с Уиткоффом очно уже в восьмой раз. Кушнер, в свою очередь, участвует в обсуждениях по украинскому урегулированию в третий раз.
Ранее Life.ru рассказывал о прибытии американской делегации в Москву и первых протокольных моментах их визита. Владимир Путин принял в Кремле посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, прибывших в Москву 5 сентября, и в начале встречи назвал предстоящий разговор «непростой». После обеда с Кириллом Дмитриевым они обсудят с российским лидером урегулирование конфликта на Украине.
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