«Одна из лучших историй»: Уиткофф рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил российского лидера Владимира Путина за встречу в Кремле и назвал общение с российским лидером одним из самых памятных событий. Об этом он заявил в начале переговоров.

«Во-первых, господин президент Владимир Путин, я благодарю за то, что вы принимаете нас сегодня здесь», — обратился Уиткофф к главе российского государства.

Американский представитель отметил, что перед началом беседы обсуждал с участниками делегации значимость предстоящего разговора.

«Когда мы выйдем на пенсию, у нас будет очень много историй, которые мы сможем вспомнить, и общение с вами будет одной из самых лучших и самых памятных», — сказал Уиткофф.

Во встрече в Кремле также участвуют Джаред Кушнер, помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.