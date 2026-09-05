«Одна из лучших историй»: Уиткофф рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным
Уиткофф поблагодарил Путина за встречу в Кремле
Стивен Уиткофф и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил российского лидера Владимира Путина за встречу в Кремле и назвал общение с российским лидером одним из самых памятных событий. Об этом он заявил в начале переговоров.
«Во-первых, господин президент Владимир Путин, я благодарю за то, что вы принимаете нас сегодня здесь», — обратился Уиткофф к главе российского государства.
Американский представитель отметил, что перед началом беседы обсуждал с участниками делегации значимость предстоящего разговора.
«Когда мы выйдем на пенсию, у нас будет очень много историй, которые мы сможем вспомнить, и общение с вами будет одной из самых лучших и самых памятных», — сказал Уиткофф.
Во встрече в Кремле также участвуют Джаред Кушнер, помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Напомним, сегодня американская делегация прибыла в Москву для встречи с Владимиром Путиным, он принимает их прямо сейчас в Кремле. Перед началом переговоров российский лидер отметил непростой характер предстоящего разговора, а американские представители ранее провели встречу с Кириллом Дмитриевым. Гостей глава РФ привествовал на английском.
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