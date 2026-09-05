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Опубликовано 5 сентября, 18:14

«Одна из лучших историй»: Уиткофф рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным

Уиткофф поблагодарил Путина за встречу в Кремле

Стивен Уиткофф и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Стивен Уиткофф и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил российского лидера Владимира Путина за встречу в Кремле и назвал общение с российским лидером одним из самых памятных событий. Об этом он заявил в начале переговоров.

«Во-первых, господин президент Владимир Путин, я благодарю за то, что вы принимаете нас сегодня здесь», — обратился Уиткофф к главе российского государства.

Американский представитель отметил, что перед началом беседы обсуждал с участниками делегации значимость предстоящего разговора.

«Когда мы выйдем на пенсию, у нас будет очень много историй, которые мы сможем вспомнить, и общение с вами будет одной из самых лучших и самых памятных», — сказал Уиткофф.

Во встрече в Кремле также участвуют Джаред Кушнер, помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

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Напомним, сегодня американская делегация прибыла в Москву для встречи с Владимиром Путиным, он принимает их прямо сейчас в Кремле. Перед началом переговоров российский лидер отметил непростой характер предстоящего разговора, а американские представители ранее провели встречу с Кириллом Дмитриевым. Гостей глава РФ привествовал на английском.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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