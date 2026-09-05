«Welcome»: Путин встретил американских переговорщиков фразой на английском

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле поприветствовал американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на английском языке.

Встреча проходит в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце. Войдя в зал, российский лидер сказал гостям: «Добро пожаловать» (Welcome). Американцы в ответ заявили, что рады видеть президента РФ. После протокольной части общение продолжилось с помощью переводчика, передаёт ТАСС.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее Life.ru рассказывал о ходе визита американской делегации в российскую столицу. Владимир Путин принял в Кремле американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, прибывших в Москву 5 сентября, и в начале встречи назвал предстоящий разговор «непростой». После обеда со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым они обсуждают с российским лидером урегулирование конфликта на Украине.