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Опубликовано 5 сентября, 18:04

«Welcome»: Путин встретил американских переговорщиков фразой на английском

Путин по-английски поприветствовал Уиткоффа и Кушнера в Кремле

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле поприветствовал американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на английском языке.

Встреча проходит в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце. Войдя в зал, российский лидер сказал гостям: «Добро пожаловать» (Welcome). Американцы в ответ заявили, что рады видеть президента РФ. После протокольной части общение продолжилось с помощью переводчика, передаёт ТАСС.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Ранее Life.ru рассказывал о ходе визита американской делегации в российскую столицу. Владимир Путин принял в Кремле американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, прибывших в Москву 5 сентября, и в начале встречи назвал предстоящий разговор «непростой». После обеда со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым они обсуждают с российским лидером урегулирование конфликта на Украине.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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