Путин и Трамп будут и дальше взаимодействовать лично и через спецпосланников

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились продолжать прямое взаимодействие, а переговорный канал через представителей двух стран будет сохранён. Об итогах встречи российского лидера с делегацией США сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, переговоры с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера были своевременными и полезными для обеих сторон. Российская сторона отметила, что диалог на высшем уровне продолжится, а работа американских переговорщиков с Москвой будет развиваться дальше.

«Президенты двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, работа по линии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будет продолжена», – заявил Ушаков.

Помощник российского лидера не уточнил, какие именно вопросы обсуждались во время встречи, однако подчеркнул значение продолжения прямого контакта между Москвой и Вашингтоном. По его словам, переговорный процесс будет идти по нескольким направлениям.

Ранее Life.ru писал, что Стив Уиткофф рассказал о впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным. Американский спецпосланник заявил, что разговор с российским лидером запомнится ему как одно из самых значимых событий. На переговорах также присутствовали Джаред Кушнер, Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.