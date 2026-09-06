Дмитриев назвал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву важным и миротворческим

Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию стал важным шагом в мирном процессе. Так поездку американских представителей на переговоры с российским руководством оценил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Важный миротворческий визит», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

К публикации он добавил фотографии с Уиткоффом и Кушнером. На снимках Дмитриев провожает представителей президента США Дональда Трампа к самолёту после завершения переговоров в Кремле. По планам теперь американская делегация должна направиться в Киев.

Как писал Life.ru, Уиткофф и Кушнер покинули Кремль поздно вечером 5 сентября. Их встреча с президентом России Владимиром Путиным продолжалась более трёх часов. После окончания переговоров американские представители покинули территорию Кремля.