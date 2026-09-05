Уиткофф поблагодарил Путина за прекращение ударов по Киеву на три дня

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил главу РФ Владимира Путина за прекращение ударов по Киеву на три дня для проведения переговоров. Об этом он заявил на встрече с российским лидером в Кремле.

«Господин президент, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы, Российская Федерация, согласилась на прекращение огня на эти три дня с тем, что ни по Киеву, ни по Москве не будут наноситься никакие удары, с тем, чтобы это позволило нам прилететь сюда в безопасном режиме в эти три дня», — сказал Уиткофф.