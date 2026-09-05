Уиткофф поблагодарил Путина за прекращение ударов по Киеву на три дня
Стивен Уиткофф. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил главу РФ Владимира Путина за прекращение ударов по Киеву на три дня для проведения переговоров. Об этом он заявил на встрече с российским лидером в Кремле.
«Господин президент, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы, Российская Федерация, согласилась на прекращение огня на эти три дня с тем, что ни по Киеву, ни по Москве не будут наноситься никакие удары, с тем, чтобы это позволило нам прилететь сюда в безопасном режиме в эти три дня», — сказал Уиткофф.
Российский лидер отметил комфортный формат взаимодействия с американскими представителями и заявил о высоком уровне доверия в ходе переговоров. Путин также положительно оценил прямые контакты с Уиткоффом и Кушнером, отметив, что такие встречи идут на пользу переговорному процессу.
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