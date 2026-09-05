Уиткофф и Кушнер покинули Кремль после трёх часов переговоров с Путиным

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились. Встреча в Кремле продолжалась более трёх часов.

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