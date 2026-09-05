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Опубликовано 5 сентября, 20:12

Уиткофф и Кушнер покинули Кремль после трёх часов переговоров с Путиным

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились. Встреча в Кремле продолжалась более трёх часов.

После завершения переговоров кортеж американских спецпредставителей покинул территорию Кремля.

Уиткофф передал Путину наилучшие пожелания от Трампа
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Ранее Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для встречи с российским лидером. Перед началом переговоров Путин поприветствовал американскую делегацию в Кремле на английском языке. После Москвы американская делегация направится в Киев.

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Лия Мурадьян
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