Уиткофф и Кушнер покинули Кремль после трёх часов переговоров с Путиным
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Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились. Встреча в Кремле продолжалась более трёх часов.
После завершения переговоров кортеж американских спецпредставителей покинул территорию Кремля.
Ранее Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для встречи с российским лидером. Перед началом переговоров Путин поприветствовал американскую делегацию в Кремле на английском языке. После Москвы американская делегация направится в Киев.
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