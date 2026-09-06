Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 сентября, 16:43

Переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером завершились в Киеве

Обложка © ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO

Обложка © ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO

Официальная часть переговоров Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершилась в Киеве. После встречи американские представители выступили на пресс-конференции, сообщил украинский телеканал ТСН.

Уиткофф назвал прошедший разговор содержательным и важным. По его словам, американская сторона воодушевлена результатами и намерена продолжить консультации столько, сколько потребуется для поиска решения украинского конфликта.

Кушнер, в свою очередь, заявил, что целью переговорного процесса должно стать не только прекращение нынешних боевых действий, но и создание условий для долгосрочного мира. Он признал, что проблема остаётся «очень сложной и запутанной».

Посланники Трампа заявили Зеленскому о сроках переговоров
Посланники Трампа заявили Зеленскому о сроках переговоров

Ранее Life.ru рассказывал, что Уиткофф после переговоров с Зеленским заявил о воодушевлении результатами встречи. Кушнер подчеркнул, что Дональд Трамп намерен добиваться не временной паузы, а условий для долгосрочного мира. Американские представители заявили о готовности продолжать переговорную работу.

Больше новостей о переговорах вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Переговоры по Украине
  • США
  • Джаред Кушнер
  • Стив Уиткофф
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar