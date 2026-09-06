Переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером завершились в Киеве
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Официальная часть переговоров Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершилась в Киеве. После встречи американские представители выступили на пресс-конференции, сообщил украинский телеканал ТСН.
Уиткофф назвал прошедший разговор содержательным и важным. По его словам, американская сторона воодушевлена результатами и намерена продолжить консультации столько, сколько потребуется для поиска решения украинского конфликта.
Кушнер, в свою очередь, заявил, что целью переговорного процесса должно стать не только прекращение нынешних боевых действий, но и создание условий для долгосрочного мира. Он признал, что проблема остаётся «очень сложной и запутанной».
Ранее Life.ru рассказывал, что Уиткофф после переговоров с Зеленским заявил о воодушевлении результатами встречи. Кушнер подчеркнул, что Дональд Трамп намерен добиваться не временной паузы, а условий для долгосрочного мира. Американские представители заявили о готовности продолжать переговорную работу.
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